В навечерието на парламентарните избори в Израел премиерът Бенямин Нетаняху изтъкна близките си отношения с американския президент Доналд Тръмп и допусна възможността за подновяване на военните действия срещу Иран.

Това стана, след като Тръмп публично призова израелските избиратели да подкрепят настоящия министър-председател.

Хиляди на протест в Тел Авив срещу Нетаняху

В телевизионно обръщение, излъчено късно в неделя, Нетаняху определи отношенията си с американския лидер като безпрецедентни.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп ни предложи приятелство, каквото никога преди не е съществувало между израелски премиер и американски президент. И е съмнително дали някога отново ще имаме толкова приятелски настроен президент“, заяви Нетаняху.

Той подчерта, че на Тръмп му остават още две години от президентския мандат и че американският лидер е призовал израелците да гласуват за него.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп също призова за подкрепа на израелския премиер. „Гласувайте за Биби Нетаняху за министър-председател, трябва да довършим започнатото!“, написа американският президент.

Нетаняху заяви, че Тръмп е готов да предприеме действия, които окончателно да премахнат иранската заплаха, но представи тази възможност в контекста на собственото си оставане на власт.

„И аз вече дадох указания на Мосад и на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да свалят този режим, да свалят този режим, защото това е единственият начин да се сложи край на тази заплаха“, каза израелският премиер, визирайки властта в Техеран.

Към момента на публикацията Белият дом не беше отговорил на запитване за коментар по изказванията на Нетаняху.

Центристът Гади Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на ЦАХАЛ и един от основните съперници на Нетаняху, също коментира позицията на американския президент.

В публикация в социалните мрежи той определи Тръмп като „истински приятел на Израел“ и изрази признателност за ангажимента му към сигурността на страната.

בעוד 24 שעות יחלו הבחירות הגורליות בתולדות המדינה על עתידה, זהותה וביטחונה. אתמול ראינו את נתניהו נשען שוב על קמפיין הפחדה, שקרים ואיומים הכוללים תמונות של פצצות אטום בלב תל אביב. הפעם זה לא יעבוד לו. דונאלד טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם. אזרחי ישראל, אני מאמין בכם שתבחרו על פי צו מצפונכם ועבור עתיד מדינת ישראל. תסמכו עליי. ישר! גדולה בפער מהליכוד תבטיח את השינוי ותביא לניצחון הרוב הציוני ממלכתי בישראל. — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 26, 2026

„Ценя неговите усилия и ангажираността му към сигурността на Израел и съм уверен, че той ще работи в пълно сътрудничество с всеки лидер, избран от народа“, заяви Айзенкот.

Предстоящият вот е първият парламентарен избор в Израел след атаките на бойци на палестинската въоръжена групировка „Хамас“ срещу израелски градове и кибуци на 7 октомври 2023 г. Изборите дават възможност на избирателите да оценят както тежкия провал в областта на сигурността, така и последвалите военни действия на няколко фронта.

При управлението на Нетаняху Израел продължи политическия си завой надясно. Почти всички партии, ръководени от евреи, включително формацията на Айзенкот, вече се противопоставят на решението за израелско-палестинския конфликт, основано на съществуването на две държави – подход, който десетилетия наред беше в основата на международните усилия за постигане на мир.

Изходът от изборите ще определи не само бъдещето на Нетаняху, но и посоката на израелската политика по отношение на сигурността, войната и отношенията със САЩ и Иран.

Редактор: Георги Иванов