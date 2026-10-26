През последните години фотоволтаиците се превърнаха в една от най-популярните инвестиции за българския бизнес. Производствени халета, складове, хотели, земеделски стопанства и автосервизи сложиха панели на покривите си, а част от собствениците изградиха и собствен фотоволтаичен парк. Логиката изглежда проста – по-ниски сметки за ток и допълнителен приход от продажбата на излишната енергия.

След като централата бъде пусната в експлоатация обаче, за повечето предприемачи историята приключва. Те се връщат към основния си бизнес, а продажбата на произведената енергия се поверява на търговец, чиято работа рядко се проверява отблизо. Според Networx NRG – компания, която търгува с електроенергия и управлява ВЕИ централи – именно тук много собственици губят пари, без дори да го осъзнават.

Снимка: Networx NR

Електричество, което струва различно всяка минута

„Произведената енергия е продукция и тя трябва да се реализира. Но електроенергията не е като всяка друга стока – цената ѝ зависи изцяло от момента, в който е отдадена“, обясняват от компанията. Разминаване от няколко минути спрямо графика може да превърне очаквания приход в разход.

Техническият термин е „небаланс“. При стандартния модел координаторите на балансиращи групи планират производството на централата ден напред и продават енергията на борсата. На следващия ден реалността почти винаги е различна – слънцето грее по-силно от прогнозата или излиза облак и производството рязко спада. Отклоненията се отчитат непрекъснато, а в края на месеца операторът на електропреносната мрежа определя небалансите, които търговците начисляват на производителите. За собственика на централата това често е перо, което просто се появява във фактурата.

Капанът на „средната цена“

Много собственици оценяват своя търговец по един-единствен показател – каква средна цена за MWh е постигнал. От Networx NRG смятат, че това е една от най-разпространените грешки в сектора.

Компанията дава следния пример. Ако приемем, че продаваме 100 MWh произведена електроенергия по средно 100 EUR/MWh приходът е 10 000 EUR. Ако чрез активно управление се реализират още 20 MWh ел.енергия, които иначе биха останали непроизведени заради ограничаване на централата, при цена от 30 EUR/MWh те носят още 600 EUR. Общият приход вече е 10 600 EUR, а средната цена пада до 88,33 EUR/MWh. С други думи – показателят изглежда по-лош, а в сметката на фирмата влизат повече пари.

„В крайна сметка по-важно е колко пари сме получили в края на месеца, а не колко голям е даден параметър“, коментират от екипа. Препоръката им е собствениците да следят и сравняват приход на kWp инсталирана мощност – число, което показва реалния финансов резултат, независимо от размера на централата. Подробен разбор на тази логика компанията публикува в анализа си за това как да печелим повече от ФЕЦ?

Когато цената на тока „ден напред“ падне до нула

Проблемът става особено видим в слънчевите часове през пролетта и лятото, когато борсовата цена на тока в сегмента „ден напред“ нерядко пада до нула или под нея. Тогава много централи просто биват изключени – и не произвеждат нищо в най-слънчевите часове на деня.

Подходът на Networx NRG е различен. Чрез система за смарт управление компанията следи поведението на всяка централа в портфейла си секунда по секунда. Когато производството се отклони от плана, системата търси начин да компенсира – чрез управляеми товари, батерии или т.нар. dynamic throttling – така че разходът за небаланс да бъде ограничен или изцяло елиминиран. А когато цената „ден напред“ е ниска, системата до последно опитва да реализира енергията по допълнителните канали – междудневните аукциони IDA 1, 2 и 3 и непрекъснатия пазар в рамките на деня. По думите на екипа това доста често успява и централата носи приход вместо да бъде изключена.

Допълнителна стойност носят и батериите. При централите с локални системи за съхранение решенията кога да се зарежда и кога да се разрежда се вземат автоматично от специализиран EMS софтуер, под надзора на специалистите в собствения координационен център (NOC) на компанията. Така енергията, произведена в най-евтините часове, може да бъде продадена тогава, когато струва повече.

Втори бизнес, който изисква внимание

За предприемача фотоволтаичната централа на практика е втори бизнес – с продукция, пазар, цени и рискове. Разликата е, че малко собственици имат време или екип, които да я управляват ежедневно. Затова все повече фирми избират да възложат активното управление на фотоволтаичната си централа на специализиран партньор , вместо само да подпишат договор за изкупуване на енергията.

Въпросът вече не е дали панелите на покрива работят. Въпросът е дали работят за максимален резултат – и дали някой следи това всеки ден.

Слънцето е едно и също за всички. Разликата е в това кой и как продава произведената от него енергия.

Редактор: Ралица Атанасова