Над 82 000 абонати – домакинства, учреждения и други обекти – остават без електрозахранване в резултат на бурята „Боело”, която продължава да бушува над северните части на Великобритания с пориви на вятъра, достигащи 135 км/ч.

Оранжевият код за опасно силен вятър остава в сила до 23:00 ч. българско време днес.

Бурята „Остин“ остави хиляди домакинства без ток в Югозападна Англия, страната се готви за нова буря

Екипите, работещи при тежки метеорологични условия, вече са възстановили електроснабдяването на 344 900 потребители, но 82 600 все още са без ток, съобщиха от Асоциацията на енергийните мрежи.

Our teams have been out with chainsaws, cutting through fallen trees to clear the way after #StormBoelo. 📸 Here's a look at some of the work involved in getting the railway back up and running. https://t.co/e6BAaF2OPi — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) October 25, 2026

Сериозни остават смущенията в автомобилния и железопътния транспорт. Железопътният оператор „Нетуърк рейл Скотланд” публикува кадри на наводнени релси и перон на гара в Глазгоу, както и на паднали дървета върху железопътните линии край друга гара.

Зоната с оранжев код, обявена от британската метеорологична служба, обхваща Шотландия, части от Северна Ирландия и най-северните райони на Англия.

„Боело” връхлетя региона непосредствено след бурята „Остин” – първата за сезона, която в петък донесе бурни ветрове в южните части на страната.

Sun, 25 Oct @ 13:00. Here's more on the impact of #StormBoelo on the railway. Winds will start to ease in the west this afternoon, but will remain stronger across eastern and far north areas until late Sunday. 1/8 📸 Ardrossan, a tree on overhead wires https://t.co/sWG6UB0vNI — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) October 25, 2026

Към 13:00 ч. българско време Агенцията по околна среда издаде пет предупреждения за очаквани наводнения в региони на Северна Англия, както и 33 предупредителни сигнала за повишена опасност.

От Шотландската агенция за опазване на околната среда съобщиха, че към същия час са били в сила 34 предупреждения за наводнения и 11 сигнала за потенциален риск.

High tide and whipped up harbour waves at Pocra Quay by the entrance to Aberdeen harbour and near the mouth of the River Dee. #StormBoelo #Gourock #Scotland https://t.co/Rfkf7tSTfi — TrendingTrolls (@TrendingTrol) October 25, 2026

Стихията наруши сериозно и въздушния трафик в континентална Европа. Летище „Схипхол” в Амстердам, което е едно от най-натоварените на континента, отмени десетки полети в неделя заради ураганните ветрове, донесени от бурята „Боело”.

По данни от уебсайта на аерогарата са анулирани около 90 полета – предимно до европейски столици и градове, сред които Париж, Рим и Дъблин. Десетки пристигащи самолети също са пренасочени, отменени или изпълняват курсовете си с голямо закъснение.

„Поради силните ветрове се очаква по-малък брой полети да излетят и кацнат в неделя, 25 октомври”, съобщиха от летищните власти. От ръководството на летището не посочиха окончателния брой на засегнатите полети.

В района Аргайл и Бют в Западна Шотландия са регистрирани ветрове със скорост до 135 км/ч. Повалени от бурята дървета и скъсани електропроводи блокираха пътища и железопътни линии в цяла Шотландия и Северна Англия. Британската асоциация за енергийни мрежи (Energy Networks Association) съобщи, че в някакъв момент по време на бурите над 400 000 домакинства са останали без електричество. Част от кея в Брайтън, на южното крайбрежие на Англия, който е неизползван след пожар през 2003 г. , бе отнесена от бурята „Остин“ в петък.

Силните ветрове засегнаха и Северна Франция, отвъд Ламанша, докато Европа се бореше с първите големи есенни бури за годината. Експерти предупреждават за зачестяване на екстремните метеорологични явления вследствие на глобалното затопляне. В северния френски град Лил един бегач пострада близо до старта на градския маратон, който се провеждаше за първи път от 31 години насам. Според местния вестник „Ла Воа дю Нор“ (La Voix du Nord), пострадалият е 25-годишен мъж. Организаторите на състезанието заявиха пред AФП, че животът на бегача не е в опасност.

Редактор: Мария Барабашка