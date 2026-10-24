Хиляди домакинства останаха без електричество в Югозападна Англия, след като бурята „Остин” връхлетя региона, докато северните части на страната се подготвят за още една буря.

Силни ветрове и интензивни валежи се очаква да обхванат северните части на Великобритания, като поривите на вятъра може да надхвърлят 128 км/ч.

Оранжев код за опасно време е обявен от британската метеорологична служба за Шотландия, Северна Англия до Карлайл и североизточната част на Северна Ирландия от 21:00 ч. (23:00 ч. българско време) в събота до същия час в неделя.

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Синоптиците предупреждават, че очакваната буря „Боело” - втората за сезона, може да създаде опасност за здравето и живота на хората заради летящи отломки и високи вълни. Метеорологичната служба прикани по възможност да не се излиза навън в лошото време. Оправено е предупреждение и за възможни значителни проблеми с транспорта, включително при фериботните и железопътните превози.

Повече от 3700 домакинства в района останаха без електричество в събота сутрин, показват данни от картата на компанията National Grid. В петък вечерта енергийната компания съобщи, че от началото на бурята екипите ѝ са възстановили електроснабдяването на над 60 000 домакинства.

Очаква се ветровете на бурята „Боело” да достигнат максималната си сила в събота вечерта. През нощта валежите ще отслабнат в много райони, но ще продължат в Шотландия и Северна Ирландия.

Редактор: Ивета Костадинова