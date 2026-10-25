Водачката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо съобщи, че се е завърнала във Венецуела след продължило близо година отсъствие. „Тук съм. С всички вас”, написа днес в социалните мрежи носителката на Нобеловата награда за мир.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Завръщането й крие риск от напрежение в отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Мачадо се стреми да изгради съюзнически отношения с Вашингтон още преди отстраняването на президента Николас Мадуро от власт през януари.

Мария Корина Мачадо заяви, че близък неин съмишленик е бил отвлечен след освобождаването му от затвора

Тръмп нееднократно е заявявал подкрепа за временния президент на Венецуела Делси Родригес - бивша заместничка на Мадуро - и приветстваше сключването на споразумения за добив на петрол и други бизнес инициативи на американски компании във Венецуела.

През септември Тръмп заяви, че е твърде рано да се обсъжда свикването на демократични избори във Венецуела.

Редактор: Мария Барабашка