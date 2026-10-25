Избирателната активност към 17:00 ч. е 18,3%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Мяра”, направен по поръчка на NOVA.

Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. 46 001 българи ще могат да отидат до урните за първи път.

Как гласуват българите в чужбина

Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч., като може да бъде удължен максимум до 21:00 ч., ако пред секцията има чакащи негласували.

Секциите, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

За изборите в чужбина има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции бяха предвидени в Обединеното кралство – 82, и в Турция – 78. В Германия те са 70, в Испания – 67, а в САЩ – 44.

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Редактор: Маргарита Стоянчева