Гласуването на българите в чужбина протича нормално. От работна група „Избори” към МВнР дадоха важна информация за сънародниците ни.

На сайта на Министерство на външните работи и дипломатическите и консулски представителства е разкрита специална рубрика „Избори за президент и вицепрезидент на Република България”.

Вътре има няколко подрубрики за обща информация, за решенията на ЦИК и такава с интерактивна карта на избирателните секции извън страната .

Сред сънародниците ни зад граница първи възможност да упражнят правото си на глас на президентския вот имаха българите в Австралия и Нова Зеландия. Там избирателните секции отвориха в 21:00 часа българско време в събота вечерта.

Вече има и първа секция, приключила работа.

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„Интересът към изборите е по-висок от очакванията, които имахме”, каза заместник-председателят на секционната избирателна комисия в Бризбън Марио Божилов.

⇒Вече от няколко часа гласуват и българите в Китай

„Интересът е по-нисък от предишните избори”, каза проф. Димитър Владиков.

⇒Изборите в Италия

Изборният ден в Италия върви слабо в сравнение с вота през април. В страната има около 100 хиляди Българи. Общият брой на избирателните секции е 29, две са в Рим, а три в Милано. Гласува се и с машина.

⇒ Необичайно празни секции и нови правила в Турция

Всички секции в Истанбул и Бурса отвориха нормално, съобщиха за NOVA от Генералното консулство. Общо секциите в двата града са 39, като в 13 от тях се гласува с машини, а в останалите – с хартиени бюлетини.

Общо в Турция са разкрити 78 секции, с което страната се нарежда на второ място по брой избирателни места зад граница след Великобритания.

Новото на тези избори е, че гласоподавателите, които не са подали предварително заявление, трябва да попълнят декларацията лично пред членовете на СИК. Досега това се правеше от доброволци, помагащи на онези, които изпитват езикови затруднения. Няколко часа след старта на изборния ден секциите там остават необичайно празни.

⇒Вотът в Германия

Безпроблемно протича вотът в Германия. Българските граждани могат да гласуват в 70 секции в 49 града, а страната разполага с най-много машини за гласуване зад граница – общо 88 броя. Очаква се ниска избирателна активност. Подадените заявления са почти двойно по-малко (4 196) в сравнение с тези от миналата година за парламентарните избори (8 000). Едно от основните притеснения за гласуващите извън страната е новото изискване декларациите да се попълват пред членовете на СИК, а не предварително. Заради това правило по-рано през деня се образува струпване на хора във фоайето на Генералното ни консулство в Дюселдорф. Причината е, че някои от нашите сънародници изпитват езикови затруднения. Следобяд се очаква се голямо струпване на хора.

⇒Избори при масови протести във Франция

Изборните за български президент във Франция се провежда на фона на масовите протести в страната, които снощи преминаха спокойно. Там има общо 18 секции в по-големите градове, сред тях Париж, Лион и Страсбург. Три от тях са в българското посолство.

Гласуването протича нормално и се извършва само на машини. Много от гласуващите са младежи и упражняват правото си на глас за първи път. Въпреки че лошото време в Париж се оправи, активността към момента не е особено висока.

Преди няколко дни от българска страна е изпратена вербална нота към френските власти с цел осигуряване на допълнителна охрана, която да подсигури спокойното провеждане на вота. Френската полиция вече се намеси в действие, след като българин с провокативен плакат се опита за кратко да внесе смут пред сградата на българското посолство в Париж, но бързо беше неутрализиран.

⇒Слаба избирателна активност в началото на изборния ден на Острова

Изборният ден във Великобритания започна при слаба активност. Българските граждани на Острова могат да упражнят правото си на глас в 82 секции - най-много в чужбина. Причините за по-слабия интерес в първите часове са няколко. Сред тях са неблагоприятните метеорологични условия и фактът, че част от сънародниците ни в момента се намират в България заради ученическата ваканция.

Около 10 избирателни секции се намират в районите, които се очаква да бъдат най-силно засегнати от бурята. От българското посолство са уверили, че е създадена специална организация, която да позволи гласуването да продължи и при евентуално прекъсване на електрозахранването.

Не във всички секции се гласува с машини. Във Великобритания те са налични в около една трета от избирателните места.

⇒Слаба избирателна активност в Сърбия

В българското посолство в Сърбия също се гласува за президент и вицепрезидент на България. Избирателната активност обаче е ниска. Към 12:00 ч. около 50 души са упражнили правото си на вот.