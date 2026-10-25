Близо 100 български граждани са упражнили правото си на глас в Румъния. За президентските избори в северната ни съседка е разкрита само една секция - в сградата на българското посолство в Букурещ, съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Изборният ден е започнал по график и преминава без затруднения. Сънародниците ни могат да избират между хартиена бюлетина и машинно гласуване.

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Първа до урната е застанала 54-годишна жена от София, която е попълнила необходимата декларация на място. Впоследствие са гласували и други български граждани, пристигнали от родината ни.

Предварително желание да участват във вота са заявили 33 души - 18 жени и 15 мъже. Всички те живеят и работят в румънската столица. Обикновено през секцията в Букурещ преминават около 200 избиратели. На предсрочните парламентарни избори през април обаче активността е била по-висока – тогава бюлетина са пуснали 308 български граждани.

Гласуването трябва да приключи в 20:00 ч. местно време. Ако пред секцията все още има чакащи избиратели, изборният ден може да бъде удължен съгласно предвидените в закона правила.

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Редактор: Цветина Петкова