Снимка: БТА
Българите в Бенелюкс гласуват в общо 42 секции
Българските граждани в Белгия могат да упражнят правото си на глас в 16 избирателни секции. До обяд изборният ден преминава спокойно, като интересът е видимо по-слаб в сравнение с парламентарните избори през април.
За днешния вот са осигурени два пъти повече машини за гласуване спрямо предходните избори. Новото изискване избирателите, които не са подали предварително заявление, да попълват и подписват декларациите си пред секционните комисии не води до образуване на опашки или затруднения в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел.
Как гласуват българите в чужбина
С машини може да се гласува в брюкселските квартали „Етербек“ и „Скарбек“, както и в Антверпен и Гент. В съседен Люксембург също са отворени две секции с машинен вот, а в Нидерландия работещите секции са 24.
Общо в Белгия и Люксембург работят 18 избирателни секции - с една по-малко спрямо последните парламентарни избори.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Георги Иванов
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