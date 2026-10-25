Изборният ден в седемте секции в Северна Македония протича спокойно и без проблеми. До 12:00 ч. българско време са гласували общо 141 български граждани, показват данните на секционните избирателни комисии.

Най-много избиратели са упражнили правото си на глас в посолството на България в Скопие - 41 души. В Охрид са гласували 20 души, в Струмица - 18, а в Генералното консулство в Битоля - 17.

Как гласуват българите в чужбина

В Кавадарци своя вот са дали 16 български граждани, а в Прилеп – 14. В Кочани, където за първи път е разкрита избирателна секция, са гласували 15 души.

Изборният ден продължава до 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско време).

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов