От ЦИК съобщиха за повредена машина в Бостън

Изключително ниска избирателна активност се отчита сред българите в Съединените щати на президентските избори. В някои секции до момента са гласували по-малко от 50 души. Това съобщи кореспондентът на NOVA в САЩ Галина Петрова, която проследява изборния процес от едно от предградията на Чикаго с многобройна българска общност.

По думите ѝ секцията в Дес Плейнс традиционно е сред най-натоварените, но този път избирателите са значително по-малко. Въпреки че към момента на включването ѝ е бил най-активният период от изборния ден, пред урните не са се образували обичайните струпвания на хора. Избирателите идват на малки групи. Подобна тенденция се отчита и в други секции в страната.

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За сравнение, през 2021 г., когато изборите бяха „две в едно“, в Съединените щати е била отчетена рекордна активност с над 11 000 гласували български граждани. Обикновено броят на участвалите във вота в САЩ е около или под 10 000 души. Подобни стойности са регистрирани и на изборите през април тази година.

Според наблюденията на кореспондента на NOVA Галина Петрова обаче настоящата активност е значително по-ниска, въпреки че изборният ден все още не е приключил.

В секцията в Дес Плейнс гласуването протича нормално и не са регистрирани технически проблеми. Петрова припомни, че при предишните избори през април е имало затруднения с машинното гласуване, но този път устройствата работят безпроблемно.

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По-рано от Централната избирателна комисия съобщиха за повреда на машина за гласуване в Бостън. По време на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова уточни, че устройството е преустановило работа и в съответната секция е преминато към гласуване с хартиени бюлетини.

От комисията информираха още, че в началото на изборния ден зад граница са постъпили няколко сигнала, свързани основно с неявили се членове на секционни избирателни комисии. Отсъстващите са били заменени, за да не се възпрепятства изборният процес.

Гласуването в Съединените щати продължава, като заради часовата разлика секциите в западните щати ще приключат работа последни. Окончателните данни ще покажат дали наблюдаваната към момента ниска активност ще се запази до края на изборния ден.

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