Изборният ден в Австрия протича спокойно, като българските граждани могат да гласуват в общо 17 секции, разкрити във всички австрийски провинции. Осем от тях се намират във Виена.

В българския културен институт „Дом Витгенщайн“ до 11:00 ч. са гласували 80 души, съобщи председателят на секционната комисия Николай Янев. Изборният ден е започнал в 7:00 ч., а предварително записаните избиратели са 34.

Как гласуват българите в чужбина

Повечето от гласуващите попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място, под контрола на член на комисията. Процедурата протича бързо и няма опашки, тъй като в секцията са осигурени две машини за гласуване.

Председателите на секционните комисии поддържат връзка помежду си, за да обменят информация за хода на изборния ден във Виена и останалите населени места, сред които Грац, Залцбург, Инсбрук, Линц и Клагенфурт.

Въпреки спокойната обстановка в повечето секции, в Клагенфурт сутринта се е образувала опашка от българи, желаещи да гласуват. Причината вероятно е свързана с началото на есенната ваканция и предстоящия в понеделник официален празник в Австрия. Много сънародници са избрали южната провинция Каринтия за кратка почивка.

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Редактор: Георги Иванов