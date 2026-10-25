Те са само на 20 години, но вече са организирали предизборна кампания и са се борили за сърцата на избирателите, макар и в рамките на конкурс. Казват, че не са се обезчовечили дотолкова, че да говорят като политици, но имат амбицията един ден да се занимават с политика. Те са първите младежки президент и вицепрезидент на България – Стефан Калинов и Йоана Георгиева.

Йоана е студентка в специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Стефан учи международни отношения в същия факултет.

За куриозните ситуации в живота: Бившият министър Румен Радев, управителят Георги Първанов и журналистът Петър Стоянов

„Младежките президент и вицепрезидент бяха избрани в рамките на инициативата на „Активни политики“ – „Младите в обувките на президентската институция“, споделя Стефан. По думите му техните функции не са овластени от истински държавен апарат, но за тях важното е отговорността, която имат.

„Макар нашата титла да не ни носи овластяване, смятаме, че влияем положително върху това младите да бъдат осъзнати“, споделя Йоана. Според нея те не преминават границата, в която дипломатичният език преминава в популизъм.

Интересът на Стефан към политиката се заражда още в ранните детски години. „Моите баба и дядо са били репресирани от комунистическия режим, а аз винаги съм бил учен, че политиката, като господстваща наука, както Аристотел я определя, трябва да бъде нещо, за което да мислиш доста често“.

Според него младите са все по-малко аполитични и това се е доказало на протестите от края на миналата година. „В училище не ни подготвят достатъчно“, обяснява Йоана. Двамата си го обясняват с апатията, която се среща повече сред възрастните, отколкото сред младите.

„Моят кандидат за президент е конструктивният политик“, споделя Йоана. Според Стефан бъдещият държавен глава трябва да е много честен политик, който да не си играе със страховете на хората.

Йоана не крие амбициите си един ден да бъде президент. Преди всичко обаче тя смята, че трябва да натрупа много знания и опит.

„Плановете ми се изразяват по следния начин: На Йоана оставям „Дондуков“ 2, а мен ще ме търсите на „Дондуков“ 1“, казва шеговито Стефан.

Слоганът на кампанията на младата кандидатпрезидентска двойка в симулацията е бил „За мечтана България“. За тях мечтаната България е онази, в която младите са избрали да се върнат в родината си и да изграждат бъдещето си тук.

„Мечтаната България е тази, която градим всички заедно. Идеята е България да не бъде държава на страха, в която да се разпространяват фалшиви новини от тези толкова високи трибуни. За нас тези институции трябва да излъчват своя авторитет“, заявява Стефан.

Автор: Саня Петкова

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов