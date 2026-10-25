Любопитни ситуации, объркани покани и срещи с президентите, чиито имена носят. За това разказаха в ефира на „Събуди се“ трима българи, които споделят имената на бившите и настоящия държавен глава.

Бившият министър на енергетиката и председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, управителят на компания в сферата на човешките ресурси Георги Първанов, и журналистът Петър Стоянов споделят куриозните ситуации, в които са попадали заради имената си.

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Румен Радев си спомня, че още преди генералът от ВВС да стане президент, приятелите на по-малкия му син го наричали „генерал“. По-късно, когато президентът Радев вече встъпва в длъжност, шегите продължили и покрай спортните занимания на събеседника му. Той се занимавал активно със ски-алпинизъм и си спомня как младежките отбори се забавлявали, когато двамата се оказвали на едно място.

Георги Първанов пък получил на официалния си служебен имейл покана за годишнина от падането на Берлинската стена, включваща и възможност за среща с Бил Клинтън.

„Моите колеги ме окуражиха да се възползвам. Казват: „Така и така, явно не знаят как изглежда човекът“. Аз, в интерес на истината, издирих моя съименник и му препратих поканата“, разказа той. Не е сигурен дали президентът Първанов се е възползвал от нея, но колегите му останали с впечатлението, че е пропуснал интересна възможност.

За Петър Стоянов името се оказало полезно в журналистическата работа, особено когато се представял по телефона. Най-любопитният случай обаче бил свързан с негова приятелка и колежка, която по погрешка се обадила на президента Петър Стоянов, мислейки, че разговаря с журналиста.

„Доста свойски му беше казала: „Какво правиш, господин президент?“. Той беше реагирал леко смутено. Едва след няколко секунди се беше усетила, че всъщност не звъни на точния човек“, разказа журналистът.

Освен личните истории тримата коментираха и значението на президентската институция за развитието на страната. Според Румен Радев, макар управленският механизъм в България да е съсредоточен основно в изпълнителната власт, държавният глава има съществена роля за международния имидж на страната. Според него представянето на страната, визията и начинът, по който президентът адресира международните теми, са от изключително значение за бизнеса.

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Георги Първанов също подчерта значението на държавния глава за имиджа на България, като обърна внимание и на връзката му с решението на българите в чужбина дали да се върнат у нас. По думите му през последните две-три години се наблюдава трайна тенденция на завръщане на около 20 000 българи от чужбина. „Една трета от хората, които сме анкетирали, казват, че никога няма да се върнат, и това е тяхно право, към което трябва да проявим разбиране. Една трета обаче, което е огромна цифра - 700 000 и може би повече, ни казва, че следят много изкъсо какво се случва в България, интересуват се от оферти за работа и биха се върнали“, обясни Първанов.

Петър Стоянов, който следи волейбола от години, коментира защо успехите на националните състезатели често предизвикват единство, което политиците трудно постигат. „Особено когато става въпрос за спорт на национално ниво, всички сме българи. Няма червени, няма сини. Всички защитаваме цветовете на България“, заяви той. По думите му това е добър пример и за ролята на президентската институция.

В края на разговора тримата бяха попитани какво би било най-важното послание в новогодишната им реч, ако действително бяха президенти.

Георги Първанов открои здравето и спокойствието. Според него напрежението и обществените вълнения често изместват човешкото общуване. Румен Радев пожела здраве, щастие, успехи в работата и професията, както и мир за България и целия свят. Петър Стоянов постави акцент върху правилната външнополитическа позиция на страната и необходимостта да не се оказва допълнителен натиск върху средната класа и работещите хора.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Георги Иванов