Движението на „Жълтите жилетки“ отново излиза по улиците на Франция, този път като част от разрастваща се коалиция от групи, протестиращи срещу недостатъчните инвестиции в общественото образование, ниските заплати и нарастващите разходи за живот.

„Жълтите жилетки“ призовават за нови протести в събота, след като миналия уикенд страната беше разтърсена от демонстрации и безредици, довели до мащабни разрушения на правителствени сгради и магазини в цялата страна. „Повечето велики революции във Франция започват с младите хора. Всички се обединиха“, коментира 41-годишният блогър на движението Ерве Ко.

Движението възникна през 2018 г. в отговор на предложеното от президента Еманюел Макрон увеличение на данъка върху горивата и прерасна в по-широк протест срещу държавния глава, критикуван като „президент на богатите“. Тогава протестите постепенно загубиха инерция, след като Макрон отмени увеличението на данъка и повиши минималната заплата. За разлика от 2018 г. обаче, сега правителството разполага с ограничени възможности да успокои недоволството. В неделно обръщение Макрон призна, че цените на горивата и разходите за живот са основателни поводи за тревога. От Елисейския дворец съобщиха, че президентът е осигурил допълнителни доставки на дизел от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

„Жълтите жилетки“ във Франция обявиха нова вълна от протести

Макрон е към края на президентския си мандат, а партията му няма мнозинство в парламента. Предложеният от правителството бюджет предизвика критики от водещите кандидати в президентската надпревара - крайнодясната лидерка Марин Льо Пен и крайнолевия Жан-Люк Меланшон. „Налице е очевидна обща парализа. Имаме протестно движение, което, както всяко социално движение, е нетърпеливо и иска незабавни отговори“, коментира политологът Кристиан Льо Бар от университета Sciences Po Rennes. Франция има бюджетен дефицит, който сред развитите икономики е по-голям единствено от този на САЩ. Доходността по френските 10-годишни държавни облигации тази седмица надхвърли 5% за първи път от 2002 г.

Бунтовете във Франция - протест срещу скъпия живот, миграцията или липсата на смисъл?

Френските власти се опитват да възстановят контрола след мащабните разрушения през миналия уикенд. Местните власти забраниха провеждането на демонстрации в цяла Франция в събота, а в Париж отхвърлиха плана на „Жълтите жилетки“ за шествие към оживен търговски район с луксозни магазини. Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че по улиците ще бъдат разположени елитни полицейски части, както и войници, които обикновено патрулират по гарите. Студенти и профсъюзи изразиха подкрепа за „жълтите жилетки“, а различните групи призовават за национална стачка на 5 ноември.

Нарастващите разходи за живот подхранват протестите и в други части на Европа. В Италия Неапол на практика е парализиран от протестиращи шофьори на камиони, а недоволство заради цените на жилищата разтърси Португалия и Испания.

Редактор: Цветина Петрова