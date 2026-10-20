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Ще има ли ефект на доминото върху останалите страни в Европа
Франция е в политическа и социална криза половин година преди президентските избори. Властта премина към частично въвеждане на вечерен час. Какво може да повлече след себе си есента на недоволството? Ще има ли ефект на доминото върху останалите страни в Европа? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” историкът и анализатор Радослав Илиев.
Според него парите във Франция са свършили, а президентът Еманюел Макрон няма нужните тежест, авторитет и доверие, за да се справи със ситуацията.
Българка в Париж: Маркови магазини слагат бронирани врати и прозорци след безредиците
„При липсата на пари за социални помощи и за разходите в образованието трябва мобилизация. Тя обаче се случва как? Когато има политическо ръководство, което може да мобилизира, т.е. има кредит на доверие. Такова няма”, коментира Илиев.
Той обясни, че на протестите не са били само студенти и имигнарни, но и обикновени работещи хора. „Това са французи, които протестират, защото не издържат на тези цени”, каза Илиев.
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ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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