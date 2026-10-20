В Париж атмосферата вече се е променила от няколко дни. Всички френски граждани са настроени бунтовнически, тъй като цените са се вдигнали. Има голяма инфлация и всички намират вината единствено в президента Макрон, защото той не слуша гражданите. Това коментира в ефира на NOVA NEWS нашата сънародничка в Париж Миа Иванов.

По думите ѝ сред проблемите, предизвикали масовото недоволство, са условията в училищата, недостигът на учители и институции, които да оказват подкрепа на учениците. Българката посочи още, че недоволството е свързано и с поскъпването на горивата, хляба и останалите стоки.

Тя заяви, че не усеща инфлация, тъй като, по думите ѝ, цените в България и Франция са едни и същи. Тя посочи, че доста магазини са изпочупени. „Всеки втори марков магазин си е сложил специална бронирана врата и бронирани прозорци”, добави тя.

Вечерен час в някои френски градове, без размирици през изминалата нощ

Сънародничката ни коментира още, че големите магазини и ресторанти губят туристи заради безредиците. По думите на българката служители в хотел, с които е разговаряла, също са споделили за намаляване на броя на посетителите заради напрегнатата обстановка.

Тя коментира още, че в социалните мрежи се организират и кампании за събиране на средства в подкрепа на малки магазини, пострадали от безредиците. Въпреки че ситуацията на някои места изглежда по-спокойна, част от търговските обекти остават затворени.

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Редактор: Ивета Костадинова