Френското движение „Жълтите жилетки“, което организира масовите протести срещу високите разходи за живот, съпроводени от насилие през изминалия уикенд, обяви нова вълна от демонстрации. Те ще се проведат в събота, 24 октомври, под надслов „Акт II“.

Движението публикува на своя уебсайт карта с планираните протестни прояви в десетки градове в цялата страна.

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„Очевидно има огромен стремеж към провеждането на втори акт на протестите”, заяви Бенжамен Бал, редактор на сайта на движението.

Към момента не е ясно колко хора ще подкрепят новия призив и дали демонстрациите изобщо ще получат разрешение да се проведат. В телевизионното си обръщение към нацията в неделя вечер президентът Еманюел Макрон заяви, че местните власти ще имат възможност да забраняват шествия, за да „защитят своите градове”.

Протестите в събота, които в редица градове прераснаха в насилие и грабежи, съчетаха недоволството от растящите разходи за живот с демонстрациите на ученици и студенти за финансирането на образованието. Въпреки че първоначалният призив тръгна от профили в социалните мрежи, свързани с „жълтите жилетки”, официалните шествия бяха подкрепени от редица политически сили и синдикати.

Освен планираните за събота прояви, синдикалните организации вече обявиха и отделна общонационална междусекторна стачка, насрочена за четвъртък, 5 ноември, срещу мерките за ограничаване на разходите в бюджета

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Редактор: Мария Барабашка