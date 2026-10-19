Студенти затвориха входовете на музея

Демонстранти блокираха входовете на музея „Лувър” в Париж в подкрепа на националното протестно движение на гимназистите и срещу „полицейските репресии”. Това съобщиха от ръководството на културната институция и синдикални организации.

Заради демонстрацията, организирана от студенти към Лувъра, музеят не успя да отвори врати в обичайния час, уточниха от управата.

След погромите във Франция: Страната е в политическа безтегловност и тежка финансова криза

„С гордост обявяваме, че блокираме най-големия музей в света”, гласи текстът на листовка, разпространявана пред сградата.

ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking