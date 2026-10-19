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Студенти затвориха входовете на музея
Демонстранти блокираха входовете на музея „Лувър” в Париж в подкрепа на националното протестно движение на гимназистите и срещу „полицейските репресии”. Това съобщиха от ръководството на културната институция и синдикални организации.
Devant la pyramide du Louvre, des étudiants d’écoles d’art et de culture manifestent et bloquent l’entrée du musée. «Les touristes qui attendent sont agressifs avec nous car ils ont payé leur billet», dit une des manifestantes qui distribuent des tracts en français et en anglais. https://t.co/s3nqIhAA2y— Jean-Baptiste Semerdjian (@JBSemerdjian) October 19, 2026
Заради демонстрацията, организирана от студенти към Лувъра, музеят не успя да отвори врати в обичайния час, уточниха от управата.
«Je suis furieuse ! Ça fait 4 semaines qu’ils bloquent comme ça ! C’est indécent pour tous ces touristes qui ont traversé le monde», confie une guide du musée qui attend ses clients devant les manifestants. https://t.co/N7KUfm4XgB— Jean-Baptiste Semerdjian (@JBSemerdjian) October 19, 2026
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„С гордост обявяваме, че блокираме най-големия музей в света”, гласи текстът на листовка, разпространявана пред сградата.
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Мария Барабашка
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