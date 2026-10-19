Вълната от насилие, палежи и грабежи във Франция, която ескалира в масови улични погроми в Париж и редица градове в страната, постави властите под силен обществен и политически натиск.

„Това, което става, за мен е гражданска война. Тя ще продължи още повече, ако Льо Пен вземе властта, а тя няма как да не я вземе, защото хората искат ред”. Това коментира писателят, журналист и публицист Божидар Чеков в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA.

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По данни на организаторите над 800 000 души са се включили в шествията през уикенда, като задържаните са над 2400. Близо 1000 полицаи са ранени при сблъсъците, като седем от тях са в тежко състояние.

Началото на недоволството е поставено от призив в TikTok още на 7 септември от млад мъж срещу поскъпването на горивата, като датата 17 октомври е избрана заради началото на есенните ваканции. Впоследствие към демонстрациите се присъединяват синдикати, земеделци, както и ученици и студенти, недоволни от условията в училищата. Шествията обаче бързо са съпътствани от групи от по 200-300 маскирани младежи, които нападат институции и търговски обекти. Сред тежко засегнатите сгради е историческото кметство в Лимож, чиято камбанария се срути при пожар. Нова мобилизация на протестиращите вече е насрочена за 5 ноември.

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Според Чеков случващото се по френските улици зрее от години и не е внезапен инцидент.

„За да се въведе ред, трябва да се отиде докрай. Първият етап е извънредно положение, след това военно положение, защото армията няма да задържа побойници – тя стреля”, коментира писателят.

Той разкритикува действията на президента Еманюел Макрон, като посочи, че в нощта на най-тежките погроми държавният глава е присъствал на концерт със съпругата си, след което предприел пътуване към Близкия изток. Чеков допълни, че страната понася огромни финансови тежести заради злоупотреби в социалната и здравната система, но подчерта, че остава оптимист за дългосрочното бъдеще на Франция, тъй като тя е богата държава и обществото има воля за ред.

Секретарят на Френско-българския форум Стефан Манов също анализира разделението сред вандалите. По думите му на терен действат две напълно обособени групи, които се различават и териториално.

„Едната група са крайнолеви, анархични ултраелементи от орбитата на Меланшон, чиято идеология е антифашизмът. Това са французи по корен, които атакуват символите на държавата като кметствата”, коментира Манов.

Втората група, по думите му, са младежи от т.нар. поколение „6-7“ в социалните мрежи, при които липсва интеграция и асимилация, а мотивацията им е консуматорска – разбиване и разграбване на магазини за луксозни марки, дрехи и електроника.

Манов отбеляза, че след разпускането на парламента през 2024 г. правителството няма парламентарно мнозинство, което задълбочава несигурността на фона на сериозни финансови проблеми.

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