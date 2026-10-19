Снимка: Стопкадър
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Мелони осъди погромите и свика правителствено заседание за обществения ред
За втори пореден ден Италия беше обхваната от протести и сблъсъци с полицията. В Милано маскирани демонстранти разбиваха витрини и палеха контейнери край централния площад „Дуомо“. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Над 60 души са отведени за проверки, а 28 са арестувани след безредиците в няколко града в събота.
Премиерът Джорджа Мелони осъди погромите с думите: „Протестът е право. Опожаряването на градовете ни - не“.
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За днес тя свика правителствено заседание с основна тема опазването на обществения ред.
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Мария Барабашка
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