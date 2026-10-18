Тази вечер Еманюел Макрон ще направи обръщение към нацията. Той осъди насилието по време на протестите във Франция и обеща наказания за виновните. Франция беше разтърсена от едни от най-мащабните и ожесточени демонстрации през последните години. Палежите, безредиците и грабежите в държавата продължиха и в събота. Шествията ескалираха след включването на агресивни групи. Улиците на страната бяха обхванати от хаос - опожарени сгради и автомобили, стотици разбити и разграбени магазини. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия.

Най-драматичните кадри дойдоха от Лимож. Огромен пожар обхвана историческото кметство и срути камбанарията му. В Лион пламна туристическият офис. В Марсилия маскирани проникнаха в кметството, а в Лил разбиха входните врати на общината.

Близо 2000 души са задържани в цялата страна, а повече от 500 полицаи са ранени. Един демонстрант е починал след сърдечен арест по време на протестите в Париж. Там са извършени рекордните 855 ареста.

Около 1200 арестувани и 150 ранени полицаи след тежки безредици във Франция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Настъпването на деня разкри мащаба на разрушенията. Българката Анна Танчева е управител на парфюмерия с история от 19 век в Париж. Днес от нея са останали разбити витрини и празни рафтове.

„Погром. Шокът е много силен. Това не е Париж отпреди 36 години, който ме привлече и заради който напуснах родината”, сподели тя.

Тази история е малък пример за събитията от изминалите 24 часа.

„От 40 години съм тук и никога не съм виждал подобно нещо. Газът проникна в сградата. Не можехме да дишаме и трябваше да сложим маски. Дойдох да проверя и видях, че всичко е разбито. Тук е като ад”, разказа Алберто Карвальо.

„Смятам, че протестите са напълно основателни. Има много гняв. Хората изпитват трудности да живеят и да учат. Разбира се, понякога има хора, които се възползват, за да проявяват насилие. Но според мен те са малцинство”, обясни Паола Форменти.

В Париж в неделя беше разположено специалното звено на полицията за борба с градско насилие.

⇒ Разказ от първо лице: „Това вече не е протест, това е грабеж”

Българският журналист Петър Пунчев, който стана пряк очевидец на безредиците във френската столица, разказа пред NOVA за рязката ескалация на събитията. По думите му денят започнал с мирни шествия на възпитани и плахи ученици и студенти, но впоследствие протестът се е превърнал в „пир на насилието”.

„Още около 10:00 часа сутринта започнаха да прииждат големи групи. По-късно на моторетки и електрически тротинетки пристигнаха маскирани младежи, които криеха лицата си много преди началото на самия сблъсък“, сподели Пунчев.

Според него зад хаоса прозират дирижирани действия с политическа цел – предизвикване на предсрочни избори. Той посочи, че в действията на вандалите личи и познатият радикален почерк на крайните елементи от „жълтите жилетки“.

„Пред мен, зад мен и около мен магазините са напълно ограбени. Навсякъде се търкалят кашони от скъпа стока. Това не е демократичен протест, това е чист грабеж и палежи“, описа журналистът.