Около 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при безредиците, съпътствали масовите протести във Франция в събота, съобщи премиерът Себастиен Льокорню. Протестите бяха помрачени и от смъртен случай – младо момче загина по време на шествието в Париж вследствие на сърдечен удар.

В няколко града бяха подпалени сгради и автомобили, нанесени бяха сериозни щети на кметства и бяха разграбени магазини - от обекти за хранителни стоки до скъпи бутици на световни брандове. В Париж маскирани групи влязоха в ожесточени сблъсъци с полицията, която отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия. Погромите продължиха и след официалния край на шествията.

Напрежение в редица европейски градове: Сблъсъци с полицията и арести при масови протести (ВИДЕО+СНИМКИ)

Напрежението се разля из цялата страна – в Лион пламна туристическият офис, в Марсилия маскирани демонстранти успяха да проникнат в сградата на кметството, а в Лил бяха разбити входните врати на общината. В Гренобъл палеж на магазин до жилищен блок наложи спешна евакуация на живущите.

По време на посещение при полицейски части в Париж късно вечерта Льокорню определи случилото се като „насилие с изключителна интензивност“.

„Чудо е, че равносметката тази вечер не е още по-тежка“, заяви министър-председателят. Президентът Еманюел Макрон също реагира остро и настоя виновните да понесат своята отговорност.

Снимка: БТА

⇒ Разказ от първо лице: „Това вече не е протест, това е грабеж”

Българският журналист Петър Пунчев, който стана пряк очевидец на безредиците във френската столица, разказа пред NOVA за рязката ескалация на събитията. По думите му денят започнал с мирни шествия на възпитани и плахи ученици и студенти, но впоследствие протестът бил превзет от най-лумпенизираните групи и се е превърнал в „пир на насилието”.

„Още около 10:00 часа сутринта започнаха да прииждат големи групи, а по-късно на моторетки и електрически тротинетки пристигнаха маскирани младежи, които криеха лицата си много преди началото на самия сблъсък“, сподели Пунчев. Според него зад хаоса прозират дирижирани действия с политическа цел – предизвикване на предсрочни избори. Той посочи, че в действията на вандалите личи и познатият радикален почерк на крайните елементи от „жълтите жилетки“.

„Пред мен, зад мен и около мен магазините са напълно ограбени. Навсякъде се търкалят кашони от скъпа стока. Това не е демократичен протест, това е чист грабеж и палежи“, описа картината в Париж журналистът.

Според премиера силите на реда са се сблъскали с „изключително агресивна ултралява група“, действала организирано и целенасочено срещу имущество, хора и държавни институции. На терен са действали радикалните групи от т.нар. „черен блок“ (Black Bloc) – маскирани младежи, които рушат целенасочено. Според свидетелства на място част от вандалите са говорили на чужди езици, което сочи, че са пристигнали във Франция специално за демонстрациите. „Няма да се оставим да ни сплашат“, подчерта Льокорню.

Случилото се изостри до краен предел и политическия тон. Лидерът на крайнолявата партия Жан-Люк Меланшон обвини министър-председателя, че лично е „подготвил и позволил хаоса“. В отговор Льокорню го упрекна, че оправдава и подклажда насилието, прехвърляйки неоснователно цялата вина върху силите на реда. Новото напрежение разтърсва страната само шест месеца преди президентските избори.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес обяви, че властите разполагат с множество видеозаписи на участници в насилието и през следващите дни ще последват още арести. Правосъдният министър Жерал Дарманен определи мащаба на безредиците като безпрецедентен и призова прокуратурата към твърди мерки, съответстващи на тежестта на извършените престъпления.

Снимка: БТА

Вълната от недоволство започна първоначално от учениците заради лошите условия в училищата, след което прерасна в общонационален протест. Демонстрациите бяха организирани от синдикати, представители на движението на „жълтите жилетки“, ученици, студенти, земеделци и граждани срещу високите разходи за живот и състоянието на образователната система. По данни на правителството в шествията са се включили около 550 000 души, докато организаторите твърдят за над 800 000 участници.

Сериозен пожар избухна и в кметството на Лимож. Историческата сграда на над 140 години е „в голямата си част унищожена“, съобщи префектът Морис Барате, определяйки палежа като умишлен вандалски акт, като пламъците са довели и до срутване на камбанарията.

Снимка: БТА

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион – Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе – изпратиха съвместно писмо до премиера с искане за спешна среща заради нанесените щети. „Нещо подобно не може и не трябва да се повтори“, категорични са тримата градоначалници.

От полицейския синдикат ЮНСА предупредиха, че спецчастите за борба с безредиците са на ръба на силите си: „Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна“. Действията на полицията също бяха подложени на обществени критики след съобщения за десетки ранени демонстранти.

В съботния ден демонстрации срещу поскъпването на живота се проведоха също в Белгия, Португалия и Италия.