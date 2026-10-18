Френският президент Еманюел Макрон направи обръщение към нацията след безредиците на протести в страната.

„Нищо не оправдава насилието. Тази вечер всички изпитваме гняв и срам", заяви Макрон, цитиран от France24.

Той подчерта, че трябва да се прави разлика между протестиращите с „легитимни искания“ и хората, които са разрушавали, трошили и ограбвали.

В обръщението си френският държавен глава заяви, че хората, участвали в грабежи и нападения срещу обществени сгради, трябва да понесат отговорност.

„Тези, които ограбваха, ще трябва да възстановят щетите, а онези, които се опитаха да съборят републиката, ще бъдат подведени под отговорност“, заяви Макрон.

Макрон ще направи обръщение към нацията след тежките безредици във Франция

Той определи случилото се като „необуздано насилие“. Макрон призова политическите сили да осъдят насилието. И съобщи също, че местните власти ще работят съвместно с кметовете за защита на обществените сгради.

Френският президент Еманюел Макрон обеща „пълна прозрачност“ относно действията на силите за сигурност по време на демонстрациите. Изявлението му идва на фона на критики, че подготовката на полицията е била недостатъчна.

„Непоносимо е да виждаме как улиците на нашите градове са опустошени по този начин“, каза той и обеща подкрепа за пострадалите от безредиците предприятия.

Около 1200 арестувани и 150 ранени полицаи след тежки безредици във Франция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че палежите, безредиците и грабежите в държавата продължиха и в събота. Шествията ескалираха след включването на агресивни групи. Улиците на страната бяха обхванати от хаос - опожарени сгради и автомобили, стотици разбити и разграбени магазини. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия.

Най-драматичните кадри дойдоха от Лимож. Огромен пожар обхвана историческото кметство и срути камбанарията му. В Лион пламна туристическият офис. В Марсилия маскирани проникнаха в кметството, а в Лил разбиха входните врати на общината.

Близо 2000 души са задържани в цялата страна, а повече от 500 полицаи са ранени. Един демонстрант е починал след сърдечен арест по време на протестите в Париж. Там са извършени рекордните 855 ареста.

Редактор: Габриела Павлова