Николаос Цитиридис и Атанас Мишев, познат като Наси Свеж, гостуваха в предаването „На фокус“ на NOVA. Как те виждат изборите за президент, предвид, че младите бяха в основата на протестите в края на 2025 г., които промениха политическата география в парламента.

„Хората от моето поколение гласуват, включително и аз. Сутринта отидохме да гласуваме с мой приятел. Изтупахме се, защото баба ми ми е казала, че като ходиш на избори трябва да си хубаво облечен“, каза Наси Свеж. По думите му в секцията сутринта е имало повече възрастни хора, но изрази надежда, че по-късно са отишли и по-младите. Той заяви, че всеки в неговото обкръжение гласува и това е най-правилното нещо. Наси Свеж сподели още, че има 450 хиляди последователи в TikTok.

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Николаос Цитиридис каза, че президентската битка му прилича на предаването, на което е водещ – „Smart face“: „Едни случайни хора взеха едни пари, когато става въпрос за кандидат-президентската борба. Говоря за случайните кандидати, които не са малко. Те взеха немалко пари за медийни пакети, които отидоха на едни определени места и тази кампания и това, че сме на улицата, ми напомня точно на „Smart face“, каза Цитиридис. Според него избирателната активност е много ниска. Водещият допълни, че е много важно да се гласува.

Наси Свеж посочи, че съдържанието, което прави в социалните мрежи, е според тренда и ежедневието, което ни заобикаля. Инфлуенсърът заяви още, че нещата, които се случват през последните седмици в България, не са му повлияли на решението как да гласува. „Най-важно е личното мнение и това в какво вярваш“, категоричен бе той.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Цвета Лазаркова