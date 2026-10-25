-
Павел Николов за изборите: Доверието се гради трудно и е нещо чупливо
-
ЦИК: 5,8% е избирателната активност в страната към 12:00 ч.
-
Румен Радев: Президентът трябва да има знания, опит, ясни позиции и принципи и готовност да ги отстоява
-
Социолози: Ниската избирателна активност е очаквана, трудно е да се правят сравнения с предишни избори
-
Вотът в София протича спокойно, над 1 милион души имат право на глас
-
Студио Z: Какви са настроенията на Женския пазар в деня на вота
-
Бойко Борисов обяви, че ще гласува, "когато прецени", но след срещата с младежи в Кюстендил
Важно е младите хора да гласуват, защото те вече са активната работна класа, заяви певицата в "Събуди се"
Певицата Дивна каза в рубриката на „Събуди се“ Студио Z по NOVA, че е гласувала информирано и е отделила много време за това, защото вярва, че правото на глас е свещено. „По този начин поемаме отговорност за себе си и за живота си“, подчерта тя.
По думите ѝ политиката влияе на ежедневието на всеки човек, независимо дали е музикант, монтьор или учител. „Всички живеем в държавата, всички се ползваме от изборите, които се правят, и е важно всички да участваме в това“, категорична беше певицата.
Веселин Маринов за президентските избори: Който гласува, има право да критикува
Според нея е важно младите хора да гласуват, защото те вече не са деца, а са новото поколение, което е активната работна класа. „Важно е да поемем отговорност за живота си и това включва да гласуваме“, подчерта тя.
Дивна каза още, че е гласувала след като е проучила и е направила преценка, с която да е в мир себе си. „И в политиката, и в шоубизнеса, и във всяка една сфера има лица, които са много наложени, много се говори за тях и сякаш те остават единствени в пространството. А всъщност има още доста хора, които също са там някъде в редиците и заслужават да им обърнем внимание“, коментира изпълнителката.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни