Певицата Дивна каза в рубриката на „Събуди се“ Студио Z по NOVA, че е гласувала информирано и е отделила много време за това, защото вярва, че правото на глас е свещено. „По този начин поемаме отговорност за себе си и за живота си“, подчерта тя.

По думите ѝ политиката влияе на ежедневието на всеки човек, независимо дали е музикант, монтьор или учител. „Всички живеем в държавата, всички се ползваме от изборите, които се правят, и е важно всички да участваме в това“, категорична беше певицата.

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Според нея е важно младите хора да гласуват, защото те вече не са деца, а са новото поколение, което е активната работна класа. „Важно е да поемем отговорност за живота си и това включва да гласуваме“, подчерта тя.

Дивна каза още, че е гласувала след като е проучила и е направила преценка, с която да е в мир себе си. „И в политиката, и в шоубизнеса, и във всяка една сфера има лица, които са много наложени, много се говори за тях и сякаш те остават единствени в пространството. А всъщност има още доста хора, които също са там някъде в редиците и заслужават да им обърнем внимание“, коментира изпълнителката.

Редактор: Цвета Лазаркова