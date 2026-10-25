Снимка: Стопкадър
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Певецът призова за по-висока избирателна активност и заяви, че хората очакват от политиците спазване на законите и справедливост
„Когато има голяма избирателна активност, премахваш тези манипулации на гласуването“, заяви певецът Веселин Маринов в ефира на "Събуди се". Той сподели, че винаги гласува рано сутринта и смята, че всеки гражданин трябва да упражни правото си на вот. „Когато гласувам, мога да ругая, мога и да хваля“, каза още Маринов.
Според него натрупването на избори през последните години и неудовлетворените очаквания на хората са притъпили желанието им да гласуват. Той направи паралел между очакванията на избирателите и посланията в песните си: „Все очакваме, все вярваме, но нещо още не достига в следващия избор. Но пък аз вярвам, че ще бъде по-добре със всеки един път“.
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Маринов заяви, че не вижда прилика между патриотичните послания в музиката и начина, по който функционира политиката: „Политиката няма нищо възпитателно. Тя е една голяма игра“, каза той. По думите му хората искат най-вече предвидимост и справедливост и допълни, че усещането за безнаказаност и корупция кара част от българите да губят доверие в държавата.
В разговора Маринов разкри, че през годините е получавал политически предложения, но не е имал сериозни намерения да влиза в политиката.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ралица Атанасова
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