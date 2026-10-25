Какво се случва, когато човекът, който трябва да държи всичко под контрол, изведнъж изгуби контрол над самия себе си? Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков се превъплъщават в ролята на френския президент и на психолог в хитовата комедия „За носа на един президент“. Пиесата на френските автори Матийо Делапорт и Александр дьо ла Пателиер е създадена по „El Electo“ на Рамон Мадаула. Историята среща двама мъже в една стая, а привидно малък и неудобен проблем постепенно се превръща в сблъсък на характери, позиции и лични слабости.

Димитър Живков влиза в образа на френския президент. "В деня, в който президентът вече е избран и трябва да произнесе своята първа реч, му се случва едно много неприятно събитие. Заради него той трябва да потърси помощта на специалист. И тук се появява героят на Геро", обясни актьорът.

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По думите на Герасим Георгиев-Геро проблемите на държавния глава в пиесата са ментални и затова му е необходим психотерапевт, в чиято роля се превъплъщава той. "Пиесата е прекрасна. Това е един бърз анализ на хората, които се занимават с управлението на най-високо ниво. Какво се случва с тях? Какво има зад маската или зад поста? Откъде произлизат проблемите им? Защо вземат определени решения и какво ги мотивира? Хубаво е от време на време нашите управляващи - президентът, министър-председателят и министрите, да минават през психотерапевт. Ако този психотерапевт си свърши работата, може би ще бъдат решени част от проблемите", заяви той.

"Премиерата на пиесата е на 27 ноември", подчерта Геро и покани всички на постановката.

На въпрос откъде е почерпил вдъхновение за ролята си Живков сподели, че "вдъхновение има много, особено когато става дума за проблемите". "Това наистина е голямо предизвикателство, но същевременно е и много добър анализ на хората, които по някакъв начин се грижат за нашия живот. Любопитно е да видим такъв образ - как се бори с проблемите си, как се опитва да ги скрие, доколко успява да ги прикрие и колко е важно хората на такива постове да имат до себе си хора, които да се грижат за тях", заяви актьорът.

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Геро припомни, че в пиесата се разказва историята на френския президент. "Но се оказва, че проблемите, с които той се сблъсква, съществуват и в нашата среда. Това означава, че сме истински европейци. Например взаимозависимостите и ангажиментите, които поема човек, заемащ висок пост, към хората, които са го избрали или са му помогнали да бъде избран.Има и други неща. Сравненията с нашата действителност са много ярки. Единствената разлика е, че Франция е голяма държава, която може да променя нещата и чийто глас се чува. А ние сме малка страна", изтъкна той.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Станимира Шикова