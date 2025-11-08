Стефания Колева и Герасим Георгиев – Геро като любовен тандем в новата пиеса „Оставам за малко”.

„Геро е с неизчерпаема енергия, която е негова запазена марка, с изключително много въображение и режисьорски качества”, сподели Стефания Колева.

„Режисьор е силно казано. Аз по-скоро съм един от четиримата, които от време на време слизаме и подреждаме някакви неща. Четиримата и с Митко Живков правим този спектакъл. Радвам се, че ArtVent ми позволиха малко да покажа това, което аз искам да покажа, дали се получава – ще кажат колегите. Искам да направим един спектакъл, в който не се разказва просто история, а думите са важни. Това е. Прекрасен екип”, сподели Геро.

„Освен че благодарим на театър ArtVent и на целия екип, който стои зад това, аз искам да благодаря и на Додо, с когото сме продуценти на това преживяване. Естествено – и на актьорите, и на екипа, който е изключителен, в лицето на най-важните – драматурзите, които написаха тази пиеса. Това са Александър Чобанов и Лило Петров. Музиката е на един прекрасен и много талантлив музикант – Павел Терзийски, а Мира Каланова стои зад сценографията, която е достатъчно нежна, за да предаде цялото усещане на това представление. И силно се надявам, че това ще бъде въздействащо, смешно и тъжно представление, което ще отвори теми, върху които хората да помислят”, каза Стефания Колева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова