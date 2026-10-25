Броят на кандидатите за президент няма голямо значение, качеството е важно. И за мен още по-важно беше да видим не сблъсък на компромати, а сблъсък на идеи и решения за бъдещето на България. Не чух и не видях решения, които да са работещи за надграждането на европейска, демократична България в тези времена, в които живеем. За съжаление, много пропаганда, малко смисъл. Това заяви президентът на България (2012-2017 г.) Росен Плевнелиев в ефира на изборното студио на NOVA „Изборът на България: Седмият президент“.

„Не виждам никакви приоритети, никакви решения, никакви дългосрочни стратегии. Няма и дебати, което е още по-жалко. Липсата на дебати между основните кандидати отслабва нашата демокрация“, смята той.

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По думите му, ако искаме да запазим България като демокрация, това означава тя да бъде достоен член на съюз на демократични държави. „Най-отговорно заявявам, че има само два модела на планетата. От едната страна са 150 държави, които не са демокрации, и от другата страна има 50 държави от 200 общо, които са демокрации. Перфектни, неперфектни, силни, не толкова развити, но демокрации“, посочи той.

„Заветът на нашите деди е да бъдем демократична държава. Но тази демокрация сама по себе си не може. Ако ние изолираме България, тя ще бъде вече не демокрация, а плод на популизма на някой силен лидер“, заяви Плевнелиев.

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Според него е важно в президентската институция да има силна проевропейска и продемократична нагласа. „Много е важно да върнем президентската институция, така както е замислена в нашата Конституция, към нейната роля да бъде символ на баланса“, каза той.

Росен Плевнелиев заяви още, че е необходима конституционна промяна. „Ако аз бях президент, щях да инициирам такава. И тя е в две посоки - трябва да се преосмисли институцията служебно правителство. Другото нещо е, че няма в ЕС нито една държава от развитите демокрации, която има вицепрезидент“, посочи той.

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