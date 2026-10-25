В специалното изнесено студио на NOVA „Изборът на България: Седмият президент” гостуваха актьорите Десислава Бакърджиева и Даниел Пеев – Дънди.

Двамата споделиха, че всеки трябва да упражнява правото си на глас и да направи своя избор. „Ние като граждани сме длъжни да покажем какво харесваме”, заяви Бакърджиева.

Актьорите отговориха на въпроса оказали ли са влияние върху техния избор събитията от последната седмица.

„Според мен те не промениха избора ми, защото това е като избора на партньор. Ако ти вярваш на човека, с когото си, ако го харесваш, нещо много мащабно трябва да се случи, за да промени твоето решение”, смята Бакърджиева.

Изборният ден през погледа на популярните лица

„Вече нищо не може да ме шокира в тази държава. Винаги съм вярвал, че нещата могат да се променят, ако отидем да гласуваме. Това е единственият начин, по който можеш да донесеш промяна”, посочи Дънди.

Бакърджиева представи и своя интерпретация на причините за ниската избирателна активност. „Според мен цяла Европа в момента е един криминален роман с елементи на комедия. Не всички сме успели да го прочетем докрай, което води до ниската избирателна активност”, посочи тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Ивайла Маринова