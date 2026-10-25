Изборният ден тече с ниска избирателна активност, а ефирът на NOVA продължава със специалното студио „Изборът на България: Седмият президент”. В него първите гости са съдията от „Съдебен спор” – Иван Сотиров, актрисата и телевизионен водещ Диана Любенова, певицата Есил Дюран, телевизионният продуцент Андрей Арнаудов, писателят и панелист в „На Кафе” Георги Блажев.

Петимата споделиха, че бързо избрали своята кандидатпрезидентска двойка, но и изтъкнаха, че на местата, където упражнили вота си, имало рекордно малко избиратели.

„Аз избрах първо президент - човекът, който трябва да ни представя пред света. Обърнах внимание на нещата, които е казал по време на предизборната си кампания. Изключително много се открояват две кандидатпрезидентски двойки - едната застава зад Европа, а другата – против”, каза Георги Блажев.

„Най-големият ни проблем е, че като общество сме много разделени и именно затова изборите са ни много трудни. Оказва се, че никога не сме доволни”, добави Есил Дюран.

Андрей Арнаудов пък смята, че днес по-важните избори за парламентарните в Сърбия. „У нас вече е ясно кой е ще е първият, кой ще е вторият, както и че ще има втори тур”, обясни той.

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Иван Сотиров обърна повече внимание на правомощията на президента. „Аз избирах спрямо правата, които има държавният глава по Конституция. Затова не съм избирал точен лидер или идеология, а как всеки би се справил с това, което му е отредила Конституцията”, посочи съдията от „Съдебен спор”.

Диана Любенова изрази недоволство от проведените изборни кампании. „Аз не видях никаква кампания, всички се бяха съсредоточили в популистки изказания и неща, които не зависят от президентската институция”, подчерта актрисата и телевизионен водещ.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева