Окръжната прокуратура в Плевен разследва дали са били нарушени правилата за управление на въздухоплавателно средство при катастрофата със самолет край село Бохот, при която загина 22-годишен мъж. Досъдебното производство е образувано за причиняване на смърт по непредпазливост, съобщиха от държавното обвинение.

Предстои да бъдат назначени комплексна летателно-техническа, техническа, медицинска и други експертизи. Те трябва да помогнат за изясняването на причините за инцидента. Извършен е оглед на мястото с участието на следовател, експерти от МВР, съдебен лекар, вещи лица от Военна академия „Г. С. Раковски“ и инспектори от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Малък самолет е паднал край Плевен, пилотът е загинал

Според прокуратурата самолетът с идентификационен номер LZ-TTE, е собственост на търговско дружество и е излетял непосредствено преди катастрофата от летателна площадка „Бохот LM“. При инцидента няма други пострадали.

Редактор: Ралица Атанасова