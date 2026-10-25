При рекордна избирателна активност Сърбия гласува днес на предсрочни парламентарни избори след близо две години масови антиправителствени протести. Към 14:00 часа избирателната активност е 46,4%, а до 19:00 часа е отчетена почти 61% активност. Това е повече от отчетената в края на изборния ден преди три години.

Вотът се превръща в сериозно изпитание за управляващите и за Александър Вучич, който е начело на страната от 2014 година.

Видео: Александрина Аврамова, NOVA

Основният му съперник е студентското движение, възникнало след трагедията в Нови Сад, при която загинаха 16 души.

Снимка: Александрина Аврамова, NOVA

След две години протести: Бъдещето на Сърбия се решава в неделя на вота

Само преди дни десетки хиляди негови привърженици изпълниха центъра на Белград. Студентите участват в изборите със собствена листа от 250 кандидати, а проучванията сочат оспорвана надпревара.

Снимка: Александрина Аврамова, NOVA

Над 6 милиона и 400 хиляди сърби имат право на глас. Избирателните секции са 8400 и затварят в 21:00 ч. българско време. Още преди началото на изборния ден имаше чакащи да упражнят правото си на вот.

Александър Вучич също отиде до урните, той беше придружен от съпругата си и пристигна пеша. С него имаше двама души охрана, която обаче беше абсолютно незабележима. Вучич чака повече от час и половина на опашката за гласуване.

Повече от сто журналисти се бяха събрали, за да заснемат как той ще гласува, но докато Вучич чакаше, никой не отиде да го заговори или да му зададе въпрос. След като Вучич пусна бюлетината си в избирателната секция в Нови Белград, той излезе от нея и пресече улицата, за да застане пред журналистите от целия свят и да отговори на въпросите им. Тогава журналист от чуждестранна медия се затича да вземе техниката си и за малко щеше да събори бившия президент.

Лидерите на опозицията също гласуваха, те са предимно университетски професори и обществени лидери, които не са били политически активни преди това.

Видео: Александрина Аврамова, NOVA

Избирателната активност към 10 ч. беше над 20%, а пред избирателните секции опашките бяха огромни. Някои дойдоха да гласуват дори и по пижама.

В чужбина също интересът е голям.

Снимка: БТА

Първите прогнозни резултати се очакват към 21:00 ч. сръбско време или около 22:00 часа българско време. Едно-единствено проучване има отпреди няколко дни, което показа, че резултатите на Прогресивната партия на Вучич и на "Студентска листа" са много близки и не може да се прогнозира какъв ще бъде изходът от тези предсрочни парламентарни избори.

Няколко булеварда в центъра на Белград са блокирани от полицията и на тях има поставени водни оръдия. Не се допуска приближаване.

Има затворени централни булеварди около Пионерски парк, пред РИК.

Снимка: Александрина Аврамова, NOVA

По улиците се наблюдава засилено полицейско присъствие.

Снимка: Александрина Аврамова, NOVA

Репортери от сръбските медии днес коментираха, че от Ниш към Белград са забелязали по магистралата да пътуват машини на жандармерията. Властите вероятно очакват възможни безредици или протести в зависимост от изборния резултат.

Снимка: Александрина Аврамова, NOVA