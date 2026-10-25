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Най-големият пазар във Великотърновско остана почти празен, а пред местното училище няма опашки от гласоподаватели
Изборният ден в село Джулюница, област Велико Търново, протича при необичайно ниска активност както пред изборните секции, така и на традиционния неделен пазар. Районът около местното училище, където обичайно се провежда най-големият битак в региона, остана почти безлюден.
По традиция всяка неделя на това място се събират стотици търговци и посетители, като по време на предизборни кампании през битака редовно са преминавали кандидат-президентски двойки за срещи с избирателите. В днешния ден обаче сергиите бяха разтурени още в ранния следобед.
Какъв процент от избирателите отидоха до урните към 15:00 ч.
Един от малкото останали търговци на пазара, който събираше стоката си от дрехи, потвърди, че ще отиде до изборната секция веднага след като приключи с багажа.
Въпреки създадената организация в училището в Джулюница, часове след старта на изборния ден пред изборните помещения не се образуваха опашки от желаещи да упражнят правото си на глас.
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