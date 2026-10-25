В област Габрово към 11:00 ч. избирателната активност е 6,79%, съобщи за кореспондентът на БТА в града Радослав Първанов председателят на Районната избирателна комисия Еленка Стефанова.

В община Габрово право на глас имат 52 514. В община Севлиево от 30 176 са гласували 1834, в община Дряново от 7252 са гласували 733 души, а в община Трявна от 9102 души гласа си са дали 788 души.

Как протича изборният ден в секциите в страната

Изборният ден протича нормално, а районната комисия е работила по един сигнал за агитация от електронен екран, разположен на централно кръстовище в Габрово. След намесата на комисията агитационните материали вече не се излъчват.

Една машина не е сработила в секция №1 в Трявна.

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Редактор: Никола Тунев