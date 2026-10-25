В Пазарджишка област до 11:00 часа е отчетена избирателна активност от 5,06%, съобщават от Районната избирателна комисия (РИК), съобщи кореспондентът на БТА Николета Манджукова.

В първите часове на изборния ден до урните са отишли 11 741 души от общо 231 978 имащи право на глас.

Около 8 на сто е активността в общините Лесичово, Белово и Стрелча. Най-малко избиратели са упражнили правото си на вот в Ракитово - 2,79%. В областният град Пазарджик са гласували 5,17 на сто от избирателите.

В РИК-Пазарджик до момента не са постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

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Редактор: Цветина Петрова