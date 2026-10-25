Председателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас.

Тя написа в публикация във Facebook:

„Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“.

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Редактор: Цвета Лазаркова