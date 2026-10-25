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Александра Гърдева и отец Ириней Митов: Избираме политиците по делата, а не по думите
„Излъчването е определящо за нашия избор“, каза психологът Александра Гърдева в сутрешния блок „Събуди се“. Тя коментира, че понякога кандидатите казват на хората това, което искат да чуят, а не онова, с което действително могат да се свържат. „Ние, българите, трябва да се научим да избираме личностите по делата им, а не по думите“, подчерта Гърдева. Според нея политиците трябва да бъдат по-умерени в обещанията си и да помнят, че служат на хората.
Отец Ириней Митов също призова гражданите да гласуват. „Редно е да упражним правото си на глас. Като живеещи в тази държава, е редно да подадем своя глас“, заяви той. По думите му не е правилно цялата политика да се определя като лишена от морал, тъй като лъжата съществува във всички сфери на живота. „Всеки християнин трябва да упражнява това право на глас и да има своите критерии. А именно в делата да няма разминаване между дела и думи на политиците и на нас самите“, допълни свещеникът.
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Гърдева коментира и присъствието на политиците в социалните мрежи. Според нея те могат да бъдат полезен инструмент за общуване с избирателите, но е важно да се използват отговорно. „Колкото по-малко се намесваме там, където не разбираме нещо наистина, толкова по-добре - да оставим на компетентните хора да имат глас, а народът да избира през истинността и през истината, а не през лъжата, която се опитват да създават за нас“, каза тя. Психологът смята, че в кампанията е липсвал достатъчен акцент върху общото благо и реалните потребности на обществото.
Според отец Ириней вярата може да помогне на хората да направят по-осъзнат избор, а президентът има възможност да подкрепя духовността и православните ценности. Той предупреди, че използването на религията за политически цели не е уместно.
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Повече вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
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