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Островът е страната с най-много секции на днешните избори
Изборният ден във Великобритания започна при слаба активност. Българските граждани на Острова могат да упражнят правото си на глас в 82 секции - най-много в чужбина. В началото на деня пред българското посолство в Лондон, където при предишни парламентарни избори се образуваха опашки, този път не се наблюдава струпване на избиратели.
Причините за по-слабия интерес в първите часове са няколко. Сред тях са неблагоприятните метеорологични условия и фактът, че част от сънародниците ни в момента се намират в България заради ученическата ваканция.
Как протича изборният ден във Франция?
Великобритания е засегната от две сериозни бури. След като бурята „Остин“ премина през района на Лондон и югозападните части на страната, се очаква нова буря да обхване Шотландия и Северна Ирландия. Местните власти призовават хората да избягват пътуванията заради прогнозирани ветрове със скорост до 130 км/ч.
Около 10 избирателни секции се намират в районите, които се очаква да бъдат най-силно засегнати от бурята. От българското посолство са уверили, че е създадена специална организация, която да позволи гласуването да продължи и при евентуално прекъсване на електрозахранването.
Не във всички секции се гласува с машини. Във Великобритания те са налични в около една трета от избирателните места.
В четирите секции в българското посолство в Лондон активността също е била ниска в началото на изборния ден. Очакванията са повече избиратели да отидат до урните в по-късните часове.
Според хората там разочарованието от политиците е сред причините за по-слабата избирателна активност. Някои очакват повече хора да отидат до урните следобед, докато други смятат, че част от българите може да отложат гласуването за следващата седмица. За сънародниците ни в чужбина изборът е свързан и с надеждата за бъдеще, в което повече българи ще пожелаят да се върнат в родината.
Част от българите, които обичайно гласуват във Великобритания, в момента са в България. Те също могат да упражнят правото си на глас, ако са променили плановете си, като трябва да се съобразят с приложимите изисквания за гласуване по постоянен адрес.
Сред сънародниците ни на Острова има и такива, които определят настоящите избори като особено важни за бъдещето на България. Други обмислят да гласуват на втория тур, когато станат ясни основните претенденти. Според тях големият брой кандидати затруднява избора и създава несигурност доколко гласът им ще има желания ефект.
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