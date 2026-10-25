Избирателната активност в област Смолян е значително по-ниска в сравнение с парламентарните избори през април. Към 11:00 часа правото си на глас са упражнили 6,83% от избирателите, съобщиха от Районната избирателна комисия. За сравнение – на 19 април към същия час активността е била 15,84 на сто, предава кореспондентът на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Най-висока е избирателната активност в община Баните – 11%, а най-ниска в Доспат – 4,22%. В най-голямата община в областта – Смолян, до урните са отишли 5,84% от избирателите. В Рудозем активността е 7,59%.

В Пазарджишко няма постъпили жалби за нарушения на изборния процес

Общо над 93 хиляди души имат право на глас в областта. Разкрити са 259 секции, като в 130 от тях има машини за гласуване, а в останалите 129 вотът се провежда с хартиени бюлетини. Осигурени са и три подвижни избирателни секции.

Междувременно член на комисия в община Баните е припаднал и е транспортиран в болница. Предстои да бъдат извършени замени на двама членове на секционни комисии в общината.

От РИК съобщават още, че предизборната кампания в областта е приключила без жалби и сигнали за нарушения.

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Редактор: Никола Тунев