В рубриката на „Събуди се“ Студио Z по NOVA отиваме към Женския пазар, за да проверим какви са настроенията на хората в деня на вота и ще упражнят ли правото си на глас.

Диана има сергия за плодове и зеленчуци на пазара. Тя сподели, че се надява новият президент да допринесе за подобряването на ситуацията в страната. „Аз съм от Стара Загора, но малко по-късно през деня ще пътувам специално, за да гласувам”, обясни Диана.

Студио Z: Дивна за гласуването като лична отговорност и избор за бъдещето

Търговецът заяви, че е важно хората да запазят надеждата си и да отидат да гласуват.