Снимка: Стопкадър
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Павел Николов за изборите: Доверието се гради трудно и е нещо чупливо
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ЦИК: 5,8% е избирателната активност в страната към 12:00 ч.
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Румен Радев: Президентът трябва да има знания, опит, ясни позиции и принципи и готовност да ги отстоява
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Социолози: Ниската избирателна активност е очаквана, трудно е да се правят сравнения с предишни избори
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Вотът в София протича спокойно, над 1 милион души имат право на глас
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Бойко Борисов обяви, че ще гласува, "когато прецени", но след срещата с младежи в Кюстендил
Ще упражнят ли търговците и посетителите правото си на глас
В рубриката на „Събуди се“ Студио Z по NOVA отиваме към Женския пазар, за да проверим какви са настроенията на хората в деня на вота и ще упражнят ли правото си на глас.
Диана има сергия за плодове и зеленчуци на пазара. Тя сподели, че се надява новият президент да допринесе за подобряването на ситуацията в страната. „Аз съм от Стара Загора, но малко по-късно през деня ще пътувам специално, за да гласувам”, обясни Диана.
Студио Z: Дивна за гласуването като лична отговорност и избор за бъдещето
Търговецът заяви, че е важно хората да запазят надеждата си и да отидат да гласуват.
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