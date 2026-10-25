В Русе изборният ден протича спокойно. Всички 335 секции са отворили навреме. В една от тях обаче е възникнал технически проблем с машината за гласуване, чийто часовник не бил настроен спрямо преминаването към зимното часово време. Наложило се да бъде извикан техник.

Към момента е установено едно нарушение. След като машината не е отпечатала разписка, секционната избирателна комисия е допуснала избирателят да гласува повторно.

В 13 секции са осигурени специални шаблони за гласуване на хора със зрителни увреждания.