Изборният ден в Разградско протича в сравнително спокойна обстановка. Досега няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград за кореспондента на БТА в града Садет Кърова.

Към 13:00 ч. в дирекцията е постъпил сигнал за диктуване на висок глас на лични данни на избиратели в една от секциите на територията на Разград.

Как протича изборният ден в секциите в страната

Материалите от извършената проверка са докладвани по компетентност в прокуратурата. Към момента няма образувани досъдебни производства, нито съставени предупредителни протоколи, посочват от ОД на МВР.

Звената на сектор „Български документи за самоличност“ издават и днес удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент. До 15:00 ч. удостоверения за гласуване са получили трима граждани – един в Разград и двама в Лозница. Връчени са и две готови лични карти – по една в Разград и Исперих, допълват от полицията.

В област Разград към 16:00 ч. за президент и вицепрезидент са гласували 14 728 души, или 11,15% от избирателите.

Най-висока е избирателната активност в община Самуил, където до урните са отишли 20,29 процента от избирателите. Най-ниска е активността в община Лозница – 8,1%.

В община Разград правото си на глас са упражнили 6487 души, или 12,83% от избирателите. В община Исперих са гласували 8,14%, в Кубрат – 10,17%, а в Завет и Цар Калоян – по 8,77%.

Избирателната активност на изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. към 16:00 часа в област Разград е била 24,01 процента, сочи справка в сайта на Централната избирателна комисия.

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Редактор: Никола Тунев