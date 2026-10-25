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Трус с магнитуд 7 разлюля същата област миналата седмица
Земетресение с магнитуд 5,9 по Рихтер разтърси Тибетския автономен район в Китай в неделя, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).
Трусът е регистриран на дълбочина 9 километра, допълва центърът.
Десетки жертви и ранени след земетресение в китайския автономен район Тибет
Земетресение с магнитуд 7 разлюля същия район миналата седмица, като при него загинаха 16 души, а 32-ма бяха ранени. Срутиха се стотици жилища.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Елена Инджева, БТА
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