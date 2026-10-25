Земетресение с магнитуд 5,9 по Рихтер разтърси Тибетския автономен район в Китай в неделя, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на дълбочина 9 километра, допълва центърът.

Десетки жертви и ранени след земетресение в китайския автономен район Тибет

Земетресение с магнитуд 7 разлюля същия район миналата седмица, като при него загинаха 16 души, а 32-ма бяха ранени. Срутиха се стотици жилища.

Редактор: Ивета Костадинова