Изборният процес у нас става все по-достъпен за хората със сензорни затруднения. След промените в Изборния кодекс незрящите избиратели вече имат възможност да гласуват самостоятелно чрез тактилни шаблони, а информационната кампания „Ръцете говорят“ подпомага общността на глухите хора.

За спецификата на професията говори дългогодишният преводач на жестов език Альоша Станимиров в ефира на NOVA NEWS. Той обясни защо по време на продължителните изборни предавания преводачите на екран се ротират на интервали от 20 до 30 минути.

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„Това са наложени стандарти, които сме длъжни да спазваме. Ако не правим тази ротация на 20-30 минути, качеството на превода пада драстично и зрителите могат да получат непълна информация. Затова стриктно следваме тези правила”, подчерта Станимиров.

По думите му дейността се координира от Националната асоциация на жестовите преводачи в България, която има етична комисия и утвърдени норми. Сред тях са и строгите изисквания към екранното облекло – то задължително трябва да бъде едноцветно, в ненатрапчиви тъмни или светли тонове, за да не разсейва зрителите от движенията на ръцете и мимиката на лицето.

Станимиров посочи, че жестовият език е жив и се развива постоянно, включително под влиянието на социалните мрежи и контактите на глухите хора у нас с чуждестранни общности.

„Езикът се обогатява непрекъснато като фонд и граматика. Нашата работа изисква не само автоматизирана моторика, но и бърз, аналитичен ум, за да адаптираме сложните политически анализи в ефир така, че да бъдат разбрани максимално ясно и точно”.

Преводачът сподели, че пътят към професията изисква отдаденост от сърце. Той разказа, че още като дете, наблюдавайки новините по телевизията, е решил да се посвети на тази кауза, за да осигури достъпна и навременна информация за хората с увреден слух. Той открои и колегите си – Таня Димитрова, която е с близо 30-годишен опит в ефир, и Теди Иванова, която преподава в училище за деца с увреден слух в Пловдив.

Значимостта на жестовия превод стана особено видима за цялото общество още по време на пандемията от COVID-19, когато достъпът до кризисна информация беше от първостепенно значение.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Мария Барабашка