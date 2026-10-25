„Вярвам, че в България ще има подем. Трябва да има мир, стабилност, сигурност”. Това каза кандидатът за президент Илияна Йотова, след като гласува.

„Гласувах за това да има справедливост, перспектива, просперитет и най-вече всички да бъдат мотивирани да работим за България. Гласувах и за това да спрем с разделението и с омразата помежду ни. Повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение”, продължи Йотова.

КАза, че иска диалог с гражданите. „На това беше подчинена цялата ни кампания. Ние бяхме и в най-малките села, бяхме в най-малките общини, в големите общини и в градовете. Аз смятам, че когато българите заявят своята воля и гласуват, естествено е, че диалог ще има”, каза Йотова.

Тя коментира, че трябва да се решат и въпроси, свързани с бедността и географските различия. „Целта е не само няколко града в България да привличат инвестиции и да бъдат развити, а и най-отдалечените региони на страната”, допълни тя.

Снимка: Пресцентър на президента

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Редактор: Ина Григорова