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Трябва да има мир, стабилност, сигурност, заяви кандидатът за президент
„Вярвам, че в България ще има подем. Трябва да има мир, стабилност, сигурност”. Това каза кандидатът за президент Илияна Йотова, след като гласува.
„Гласувах за това да има справедливост, перспектива, просперитет и най-вече всички да бъдат мотивирани да работим за България. Гласувах и за това да спрем с разделението и с омразата помежду ни. Повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение”, продължи Йотова.
КАза, че иска диалог с гражданите. „На това беше подчинена цялата ни кампания. Ние бяхме и в най-малките села, бяхме в най-малките общини, в големите общини и в градовете. Аз смятам, че когато българите заявят своята воля и гласуват, естествено е, че диалог ще има”, каза Йотова.
Тя коментира, че трябва да се решат и въпроси, свързани с бедността и географските различия. „Целта е не само няколко града в България да привличат инвестиции и да бъдат развити, а и най-отдалечените региони на страната”, допълни тя.
Снимка: Пресцентър на президента
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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