Русия е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна след 4 ноември, когато отбелязва Деня на народното единство. Това заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от БТА.

По думите му страните ще трябва да продължат работата по постигането на мирно споразумение. Ушаков определи очакваната в близко бъдеще тристранна среща като предварителна и призова да не се възлагат прекалено големи надежди на нея.

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Съветникът на Владимир Путин заяви още, че според Кремъл диалогът трябва да продължи не само с Киев, но и с Европейския съюз. „Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно подкрепя Киев“, посочи той. Ушаков добави, че според Москва Белият дом вече разбира необходимостта от сътрудничество с Русия, вместо тя да бъде игнорирана.

Междувременно се подготвя тристранна среща на високо равнище между президентите на Русия, Китай и САЩ - Владимир Путин, Си Цзинпин и Доналд Тръмп. Все още обаче Москва и Вашингтон не са съгласували отделна двустранна среща между Путин и Тръмп в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Ушаков отбеляза, че подобни международни срещи създават възможности за разговори между лидерите, дори когато не е договорена официална двустранна среща.

Редактор: Ралица Атанасова