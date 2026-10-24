Украйна все още няма ясни отговори за това как САЩ и европейските съюзници биха реагирали при нова руска инвазия, предупреди президентът Володимир Зеленски в петък. Той призова за твърди гаранции за сигурност и поне десет години международно финансиране за украинската армия преди сключването на трайно мирно споразумение.

Във видеообръщение пред Институт Хъдсън във Вашингтон Зеленски подчерта, че първо трябва да бъде постигнато примирие, последвано от надеждни гаранции за сигурност и продължаващ достъп до западни оръжия. „Не ни трябва просто мир. Той трябва да бъде справедлив и траен“, заяви украинският президент.

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Зеленски предложи създаването на ръководена от Европа коалиция на желаещите държави, която би могла да разположи свои представители в Украйна, подкрепена от американски гаранции за сигурност. „Кой ще реагира? Не само нашата армия. Кой и как? Все още нямаме отговори“, каза той, поставяйки под въпрос какво би представлявал американският „резервен щит“ в случай на нова руска атака. Според него основната гаранция за сигурността на Украйна трябва да бъде силна национална армия, подкрепяна чрез международно финансиране в продължение на поне десет години. „Нуждаем се от голяма, наистина силна армия за минимум десет години“, добави Зеленски.

Макар Украйна да продължава да се стреми към членство в НАТО, Зеленски заяви, че надеждни двустранни гаранции за сигурност от страна на Вашингтон биха могли да осигурят алтернативна рамка. „Русия ще атакува, ако усети, че може, ако усети, че сте слаби“, предупреди той.

По-рано тази седмица Зеленски заяви, че Украйна обмисля американски гаранции за сигурност по подобие на член 5 от НАТО. Той настоя те да бъдат одобрени от Конгреса на САЩ, за да се избегне повторение на неуспеха на Будапещенския меморандум от 1994 г. Украинският президент също така предупреди срещу облекчаване на санкциите, размразяване на руски активи или предоставяне на финансови отстъпки на Москва без надеждни гаранции срещу възобновяване на агресията.

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Зеленски разкри, че преговорните екипи на Украйна, САЩ и Русия биха могли да се срещнат в Абу Даби в началото или средата на ноември, макар че осъществяването на срещата зависи от позицията на Москва. Възможната среща следва неотдавнашните дипломатически разговори в Осло и Санкт Петербург. „Готови сме да се срещнем всеки ден, дори утре, но всичко зависи от руснаците“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че отправната точка към мира трябва да бъде примирието, а не пореден кръг от безрезултатни преговори. „Правилната позиция днес е примирие. Точка номер едно“, добави украинският президент.

Редактор: Цветина Петрова