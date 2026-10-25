Винаги гласувам, защото смятам, че това е право и задължение на всеки един от нас. Да не забравяме, че в някои от най-желаните държави за живеене, които често даваме за пример, като Швейцария, жените са получили право да гласуват сравнително скоро. Ние имаме това право и не се възползваме от него. Това каза в ефира на NOVA NEWS в изборния ден певицата Мария Мутафчиева от „Мери Бойс Бенд”.

Вокалистка отбелязва 25 години от издаването на емблематичната песен „Непознати улици“. „„Непознати улици“ разказва историята на едно момиче, което се разделя с детството и тръгва по непознатия свят да търси своето място под голямото слънце. Тъжна история, но и много ведра всъщност, защото на всеки човек в живота идва такъв момент, в който се разделя с това, което е минало, и трябва да тръгне“, каза тя.

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По думите ѝ, едва ли има човек, който, когато създава една песен, е наясно колко дълъг ще бъде пътят ѝ. „Песните са като есенните листа - някои падат и изгниват, а другите пък птиците ги подемат и се пеят до ден днешен“, смята вокалистката.

„Човек може да намери вдъхновението във всеки един момент, но трябва да го търси. То е много личен момент, като щастието. Няма как някой друг да те направи щастлив. Само самият ти можеш да се направиш щастлив. Вдъхновението е същото“, добави тя.

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Редактор: Ивета Костадинова